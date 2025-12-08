08.12.2025, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
4-3-1-2
13
19
Бужин
20
Мисюра
95
12
7
21
Куйович
15
8
Одарюк
88
14
Марусич
4-2-4
31
Билык
70
Кирюханцев
77
Кох
97
4
5
Запорожец
10
Себерио
9
12
20
Сидун
21
Супряга
19
Бужин
2
Кононов
2
Кононов
19
Бужин
11
11
21
Куйович
10
10
21
Куйович
21
Супряга
17
Демченко
17
Демченко
21
Супряга
12
8
Миронюк
8
Миронюк
12
10
Себерио
28
28
10
Себерио
20
Сидун
10
10
20
Сидун
Остались в запасе
Полтава
Эпицентр
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Полтава - Эпицентр
4
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Эпицентра», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Эпицентр»
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Источник: «Бомбардир»