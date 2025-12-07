07.12.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
22
Гайич
5
Вильягра
3
Круговой
31
Кисляк
20
Попович
17
Глебов
10
Обляков
11
Батчи
17
Пальцев
17
Пальцев
11
Батчи
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
28
Перрен
28
Перрен
27
Са
5
Вильягра
7
Алвес
7
Алвес
5
Вильягра
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
3
Круговой
9
Алеррандро
9
Алеррандро
3
Круговой
20
Попович
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Попович
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
23
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
23
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
0
2
Количество передач
418
274
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»