07.12.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-2-1
25
Агирресабала
14
Гайя
3
Копете
5
Таррега
12
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Риоха
7
Данжума
9
Дуро
3-2-2-3
1
Влаходимос
2
Кармона
32
Кастрин
3
Аспиликуэта
19
Менди
18
Агум
6
Гудель
15
Соу
9
Адамс
14
Фернандес
36
Осо
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
10
Алмейда
23
Угринич
23
Угринич
10
Алмейда
11
Риоха
17
Рамазани
17
Рамазани
11
Риоха
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
8
Гуэрра
18
Белтран
18
Белтран
8
Гуэрра
14
Фернандес
8
Хордан
8
Хордан
14
Фернандес
36
Осо
11
Гонсалес
11
Гонсалес
36
Осо
18
Агум
10
Санчес
10
Санчес
18
Агум
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Эрьян Нюланд
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
6
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
18
Офсайды
3
3
Количество передач
409
446
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»