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  • «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 19:20
РБ Лейпциг
06.12.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
6 : 0
Завершен
Айнтрахт
5' К. Хардер 31' К. Баумгартнер 47' Я. Диоманде 55' Я. Диоманде 62' Д. Раум (П) 65' Я. Диоманде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
49
Ян Диоманде
ЦФ
11
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
10
Рицу Доан
ПВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
45
Samba Konaté
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
16
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
42
Джан Узун
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-2-2-2
1
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
19
Неделькович
4
Шлагер
6
Зайвальд
20
Нуса
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
3-2-2-2-1
23
Цеттерер
3
Теате
4
Кох
34
Коллинс
5
Кристенсен
18
Браун
18
Дауд
10
Шаиби
10
Доан
19
Бахоя
30
Батшуайи
14
Баумгартнер
35
Финкграфе
35
Финкграфе
14
Баумгартнер
6
Зайвальд
6
Банзузи
6
Банзузи
6
Зайвальд
22
Раум
33
Максимович
33
Максимович
22
Раум
49
Диоманде
45
45
49
Диоманде
11
Хардер
27
Гомис
27
Гомис
11
Хардер
18
Браун
5
Аменда
5
Аменда
18
Браун
18
Дауд
6
Хойлунд
6
Хойлунд
18
Дауд
19
Бахоя
16
Ларссон
16
Ларссон
19
Бахоя
10
Доан
27
Гетце
27
Гетце
10
Доан
30
Батшуайи
24
Нганкам
24
Нганкам
30
Батшуайи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
484
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.7
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-1.9
-1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Айнтрахта», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Айнтрахт»

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт РБ Лейпциг
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