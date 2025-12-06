06.12.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
1
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
19
Неделькович
4
Шлагер
6
Зайвальд
20
Нуса
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
3-2-2-2-1
23
Цеттерер
3
Теате
4
Кох
34
Коллинс
5
Кристенсен
18
Браун
18
Дауд
10
Шаиби
10
Доан
19
Бахоя
30
Батшуайи
14
Баумгартнер
35
Финкграфе
35
Финкграфе
14
Баумгартнер
6
Зайвальд
6
Банзузи
6
Банзузи
6
Зайвальд
22
Раум
33
Максимович
33
Максимович
22
Раум
49
Диоманде
45
45
49
Диоманде
11
Хардер
27
Гомис
27
Гомис
11
Хардер
18
Браун
5
Аменда
5
Аменда
18
Браун
18
Дауд
6
Хойлунд
6
Хойлунд
18
Дауд
19
Бахоя
16
Ларссон
16
Ларссон
19
Бахоя
10
Доан
27
Гетце
27
Гетце
10
Доан
30
Батшуайи
24
Нганкам
24
Нганкам
30
Батшуайи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
484
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.7
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-1.9
-1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Айнтрахта», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»