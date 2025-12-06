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  • «Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 18:50
Интер
06.12.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 0
Завершен
Комо
11' Л. Мартинес 59' М. Тюрам 81' Х. Чалханоглу 86' К. Аугусто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
23
Максимо Перроне
ОП
18
Нико Пас
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
42
Джейден Аддаи
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
49
Yvan Maye
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
22
Мартинес
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Бутез
14
Рамон
34
Карлос
5
Пош
3
Валье
23
Перроне
18
Пас
42
Аддаи
17
Родригес
33
Да Кунья
7
Мората
11
Энрике
30
Аугусто
30
Аугусто
11
Энрике
22
Мартинес
17
Сучич
17
Сучич
22
Мартинес
23
Барелла
17
Диуф
17
Диуф
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
5
Пош
31
Войвода
31
Войвода
5
Пош
23
Перроне
6
Какере
6
Какере
23
Перроне
42
Аддаи
38
Диао
38
Диао
42
Аддаи
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
7
Мората
11
Дувикас
11
Дувикас
7
Мората
Остались в запасе
Интер
Комо
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
49
Yvan Maye
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
49
Yvan Maye
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Интер - Комо
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
13
Офсайды
3
1
Количество передач
355
500
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Комо», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Комо»

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Интер
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