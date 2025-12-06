06.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-2-1-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
4-1-2-3
1
Райя
3
Хинкапе
12
Тимбер
4
Уайт
33
Калафьори
4
Райс
6
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эдегор
10
Эзе
14
Торрес
3
Линделеф
3
Линделеф
14
Торрес
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
11
Уоткинс
18
Мален
18
Мален
11
Уоткинс
2
Кэш
10
Буэндия
10
Буэндия
2
Кэш
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
Троссард
10
Эзе
10
Троссард
10
Троссард
10
Эзе
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
6
Мерино
17
Дьекереш
17
Дьекереш
6
Мерино
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
8
Офсайды
0
3
Количество передач
397
443
Сейвы
7
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.16
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»