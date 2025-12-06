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  • «Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 14:20
Астон Вилла
06.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
36' М. Кэш 90+5' Э. Буэндия
52' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
4-1-2-3
1
Райя
3
Хинкапе
12
Тимбер
4
Уайт
33
Калафьори
4
Райс
6
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эдегор
10
Эзе
14
Торрес
3
Линделеф
3
Линделеф
14
Торрес
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
11
Уоткинс
18
Мален
18
Мален
11
Уоткинс
2
Кэш
10
Буэндия
10
Буэндия
2
Кэш
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
Троссард
10
Эзе
10
Троссард
10
Троссард
10
Эзе
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
6
Мерино
17
Дьекереш
17
Дьекереш
6
Мерино
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
8
Офсайды
0
3
Количество передач
397
443
Сейвы
7
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.16
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»

«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Астон Вилла
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