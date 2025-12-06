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  • «ЛНЗ» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«ЛНЗ» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 12:50
ЛНЗ
06.12.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Оболонь
37' Д. Кузик 77' Ш. Ноникашвили 84' М. Яшари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
3
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
10
Олег Слободян
АП
14
Олег Ильин
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-5
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
5
Ноникашвили
11
Пасич
19
Пастух
10
Яшари
68
Оба
16
Рябов
4-2-3-1
1
Федоривский
5
Шевченко
5
Курко
37
Дубко
24
Прокопенко
3
Приймак
6
Чех
13
Мединский
10
Слободян
14
Ильин
9
Устименко
25
Горин
4
4
25
Горин
17
Кузик
27
Беннетт
27
Беннетт
17
Кузик
68
Оба
23
Кравчук
23
Кравчук
68
Оба
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
5
Шевченко
17
Черненко
17
Черненко
5
Шевченко
5
Курко
30
Нестеренко
30
Нестеренко
5
Курко
14
Ильин
42
Пасич
42
Пасич
14
Ильин
13
Мединский
99
99
13
Мединский
Остались в запасе
ЛНЗ
Оболонь
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча ЛНЗ - Оболонь
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Оболони», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Оболонь»

«ЛНЗ» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь ЛНЗ
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