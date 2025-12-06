06.12.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-1-5
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
5
Ноникашвили
11
Пасич
19
Пастух
10
Яшари
68
Оба
16
Рябов
4-2-3-1
1
Федоривский
5
Шевченко
5
Курко
37
Дубко
24
Прокопенко
3
Приймак
6
Чех
13
Мединский
10
Слободян
14
Ильин
9
Устименко
25
Горин
4
4
25
Горин
17
Кузик
27
Беннетт
27
Беннетт
17
Кузик
68
Оба
23
Кравчук
23
Кравчук
68
Оба
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
5
Шевченко
17
Черненко
17
Черненко
5
Шевченко
5
Курко
30
Нестеренко
30
Нестеренко
5
Курко
14
Ильин
42
Пасич
42
Пасич
14
Ильин
13
Мединский
99
99
13
Мединский
Остались в запасе
ЛНЗ
Оболонь
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча ЛНЗ - Оболонь
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Оболони», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»