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Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Оболони», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Оболонь»