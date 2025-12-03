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  • «Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 21:20
Брайтон
03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 4
Завершен
Астон Вилла
9' Я. Паул ван Хеке 29' П. Торрес (АГ) 83' Я. Паул ван Хеке
37' О. Уоткинс 45+7' О. Уоткинс 60' А. Онана 78' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Карлос Балеба
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
13
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Joe Knight
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
58
Nehemiah Oriola
ЦФ
Астон Вилла
60
Ronnie Hollingshead
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
2-5-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
20
Кадиоглу
17
Балеба
25
Гомес
5
Де Куйпер
27
Виффер
10
Груда
11
Минте
9
Цимас
4-2-1-1-2
40
Бизот
2
Кэш
2
Конса
14
Торрес
22
Матсен
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
29
Гессан
17
Балеба
34
Велтман
34
Велтман
17
Балеба
9
Цимас
13
Хиншелвуд
13
Хиншелвуд
9
Цимас
20
Кадиоглу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
20
Кадиоглу
10
Груда
19
Костулас
19
Костулас
10
Груда
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
44
Камара
8
Тилеманс
8
Тилеманс
44
Камара
29
Гессан
26
Богарде
26
Богарде
29
Гессан
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
7
МакГинн
18
Мален
18
Мален
7
МакГинн
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
58
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
60
Ronnie Hollingshead
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
58
Nehemiah Oriola
ЦФ
Остались в запасе
60
Ronnie Hollingshead
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
9
Офсайды
4
1
Количество передач
473
362
Сейвы
6
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
2.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Астон Виллы», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Астон Вилла»

«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брайтон
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