03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
2-5-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
20
Кадиоглу
17
Балеба
25
Гомес
5
Де Куйпер
27
Виффер
10
Груда
11
Минте
9
Цимас
4-2-1-1-2
40
Бизот
2
Кэш
2
Конса
14
Торрес
22
Матсен
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
29
Гессан
17
Балеба
34
Велтман
34
Велтман
17
Балеба
9
Цимас
13
Хиншелвуд
13
Хиншелвуд
9
Цимас
20
Кадиоглу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
20
Кадиоглу
10
Груда
19
Костулас
19
Костулас
10
Груда
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
44
Камара
8
Тилеманс
8
Тилеманс
44
Камара
29
Гессан
26
Богарде
26
Богарде
29
Гессан
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
7
МакГинн
18
Мален
18
Мален
7
МакГинн
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
58
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
60
Ronnie Hollingshead
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
58
Nehemiah Oriola
ЦФ
Остались в запасе
60
Ronnie Hollingshead
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
9
Офсайды
4
1
Количество передач
473
362
Сейвы
6
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
2.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Астон Виллы», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Астон Вилла»
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Источник: «Бомбардир»