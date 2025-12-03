03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-3
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
3
Хинкапе
4
Уайт
4
Райс
36
Субименди
6
Мерино
2
Мартинелли
10
Эдегор
20
Мадуэке
3-3-1-3
1
Келлехер
3
Айер
5
Пайннок
4
ван ден Берг
33
Кайоде
27
Янельт
3
Генри
8
Йенсен
19
Уаттара
18
Ярмолюк
7
Шаде
3
Москера
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Москера
2
Мартинелли
10
Эзе
10
Эзе
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
4
Райс
17
Дьекереш
17
Дьекереш
4
Райс
5
Пайннок
22
Коллинс
22
Коллинс
5
Пайннок
27
Янельт
6
Хендерсон
6
Хендерсон
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
3
Генри
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Генри
7
Шаде
25
Тиаго
25
Тиаго
7
Шаде
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
9
Количество передач
542
333
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорда», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»