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  • «Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 21:20
Арсенал
03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
11' М. Мерино 90+1' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К) ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Данго Уаттара
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Арсенал
13
Кепа
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
6
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
4-1-2-3
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
3
Хинкапе
4
Уайт
4
Райс
36
Субименди
6
Мерино
2
Мартинелли
10
Эдегор
20
Мадуэке
3-3-1-3
1
Келлехер
3
Айер
5
Пайннок
4
ван ден Берг
33
Кайоде
27
Янельт
3
Генри
8
Йенсен
19
Уаттара
18
Ярмолюк
7
Шаде
3
Москера
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Москера
2
Мартинелли
10
Эзе
10
Эзе
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
4
Райс
17
Дьекереш
17
Дьекереш
4
Райс
5
Пайннок
22
Коллинс
22
Коллинс
5
Пайннок
27
Янельт
6
Хендерсон
6
Хендерсон
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
3
Генри
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Генри
7
Шаде
25
Тиаго
25
Тиаго
7
Шаде
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
9
Количество передач
542
333
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорда», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брентфорд»

«Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Арсенал
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