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  • «Урал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Урал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 12:20
Урал
22.11.2025, суббота, 13:30
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Спартак К
47' Ю. Железнов
54' К. Чурсин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
13
Роман Акбашев
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
7
Денис Боков
ЦФ
96
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак К
16
Сергей Ещенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
8
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Егор Назаренко
АП
57
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-2-2-2-1
57
Селихов
24
Филипенко
2
Бегич
16
Итало
9
Мосин
44
Малькевич
13
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
37
Бондарев
10
Секулич
3-4-2
68
Гайдаш
5
Жилмостных
2
Тарасов
3
Бугриев
78
Киселев
35
Енин
69
Чурсин
18
Игнатьев
96
Гарибян
7
Боков
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
9
Мосин
97
Воронов
97
Воронов
9
Мосин
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
69
Чурсин
8
Садов
8
Садов
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
22
Немченко
35
Енин
5
Жилмостных
55
Саплинов
55
Саплинов
5
Жилмостных
7
Боков
57
Тлехугов
57
Тлехугов
7
Боков
96
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
96
Гарибян
Остались в запасе
Урал
Спартак К
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
16
Сергей Ещенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Урал - Спартак К
1
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Спартака» Кострома, 20-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак» Кострома

«Урал» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Урал
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