Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Спартака» Кострома, 20-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак» Кострома