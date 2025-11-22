22.11.2025, суббота, 13:30
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-2-2-2-1
57
Селихов
24
Филипенко
2
Бегич
16
Итало
9
Мосин
44
Малькевич
13
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
37
Бондарев
10
Секулич
3-4-2
68
Гайдаш
5
Жилмостных
2
Тарасов
3
Бугриев
78
Киселев
35
Енин
69
Чурсин
18
Игнатьев
96
Гарибян
7
Боков
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
9
Мосин
97
Воронов
97
Воронов
9
Мосин
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
69
Чурсин
8
Садов
8
Садов
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
22
Немченко
35
Енин
5
Жилмостных
55
Саплинов
55
Саплинов
5
Жилмостных
7
Боков
57
Тлехугов
57
Тлехугов
7
Боков
96
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
96
Гарибян
Остались в запасе
Урал
Спартак К
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
16
Сергей Ещенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Урал - Спартак К
1
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Спартака» Кострома, 20-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»