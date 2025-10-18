Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Вчера, 16:51
Ницца
18.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 2
Завершен
Лион
5' М. Бар 35' С. Диоп 55' Х. Будауи
29' П. Шулц 90+5' П. Шулц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
37
Kojo Peprah Oppong
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Жереми Бога
ЛВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
20
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Лион
50
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
44
Khalis Merah
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
39
Mathys de Carvalho
ЦП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
3-3-1-2-1
80
Диуф
33
Менди
37
4
Данте
26
Бар
24
Ванхутте
92
Клосс
6
Будауи
7
Бога
10
Диоп
25
Чо
2-5-2-1
1
Грейф
21
Клюйверт
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
7
Карабец
8
Толиссо
23
Мортон
22
Мата
11
Фофана
10
Шулц
20
Сатриано
4
Данте
28
Ба
28
Ба
4
Данте
25
Чо
20
Луше
20
Луше
25
Чо
10
Диоп
8
Сансон
8
Сансон
10
Диоп
7
Бога
47
Гувейя
47
Гувейя
7
Бога
16
Абнер
3
Тальяфико
3
Тальяфико
16
Абнер
22
Мата
19
Ниахате
19
Ниахате
22
Мата
7
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Карабец
23
Мортон
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мортон
11
Фофана
17
Морейра
17
Морейра
11
Фофана
Статистика матча Ницца - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
5
29
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
16
Нарушения
9
11
Офсайды
2
0
Количество передач
256
544
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
15
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
0
13
xG (ожидаемые голы)
0.6
3.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лиона», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лион»

«Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Ницца
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
