18.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
Ницца
3-3-1-2-1
80
Диуф
33
Менди
37
4
Данте
26
Бар
24
Ванхутте
92
Клосс
6
Будауи
7
Бога
10
Диоп
25
Чо
2-5-2-1
1
Грейф
21
Клюйверт
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
7
Карабец
8
Толиссо
23
Мортон
22
Мата
11
Фофана
10
Шулц
20
Сатриано
Остались в запасе
Ницца
Лион
31
Максим Дюпе
ВР
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
50
Лассине Диарра
ВР
44
Khalis Merah
ЦП
39
Mathys de Carvalho
ЦП
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
5
29
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
16
Нарушения
9
11
Офсайды
2
0
Количество передач
256
544
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
15
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
0
13
xG (ожидаемые голы)
0.6
3.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лиона», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»