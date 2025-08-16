Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эпицентр» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Эпицентр» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Вчера, 16:58
Эпицентр
16.08.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
38' O. Klymets
8' Э. Герреро 45+3' Н. Михайленко 57' Н. Волошин 90+3' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
77
Nil Coch
ЦЗ
3
Stepan Grigorashchuk
ЦЗ
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
8
Mykola Myronyuk
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
20
Vadym Sydun
ЦФ
9
Joaquinete
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
5
Александр Яцик
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Эпицентр
37
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
39
Jon Cebeiro
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Ivan Bendera
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
14
D. Yanakov
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Vladyslav Zakharchenko
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
17
Ángel Torres
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Матвей Пономаренко
ЦФ
11
Владислав Ванат
ЦФ
4-3-1-2
31
Билык
97
3
4
77
17
Демченко
8
5
Запорожец
34
Танчик
9
20
4-1-3-2
35
Нещерет
32
Михавко
4
Попов
40
Биловар
2
Вивчаренко
91
Михайленко
39
Герреро
8
Пихаленок
5
Яцик
9
Волошин
45
Брагару
34
Танчик
22
22
34
Танчик
17
Демченко
39
39
17
Демченко
20
7
7
20
5
Запорожец
10
10
5
Запорожец
77
14
14
77
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
5
Яцик
10
Шапаренко
10
Шапаренко
5
Яцик
45
Брагару
17
17
45
Брагару
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
39
Герреро
11
Ванат
11
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Эпицентр
Динамо К
37
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Vladyslav Zakharchenko
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
37
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Vladyslav Zakharchenko
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Эпицентр - Динамо К
1
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Динамо» Киев, 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Динамо» Киев

«Эпицентр» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Эпицентр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Черданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
09:30
«Фратрия» описала матч «Спартак» – «Зенит» одним прилагательным
09:14
5
Ничья «Спартака» и «Зенита», «Локо» оступился в Калининграде, Станковича может заменить Бенитес и другие новости
00:56
Станкович поделился впечатлениями от Жедсона, купленного за 20 миллионов
00:35
3
Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»
00:25
5
Семак одним словом оценил старт сезона для «Зенита»
00:08
4
Реакция Аршавина на ничью «Спартака» и «Зенита»
00:03
4
ВидеоРечь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
Вчера, 23:53
Все новости
Все новости
На Украине умер 25-летний футболист
6 августа
4
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
4 августа
1
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
28 июля
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
28 мая
1
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
27 мая
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
21 мая
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
19 мая
1
Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины
18 мая
3
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
4 апреля
26
На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры
3 апреля
25
Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался
3 апреля
7
«Лучше не позориться»: заслуженный тренер Украины – о своей сборной
29 марта
1
4-кратный чемпион России Ракицкий нашел новый клуб спустя 9 месяцев
29 марта
Фото«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
11 марта
2
Реакция Зинченко на скандал в Белом доме
1 марта
9
Топ-менеджер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции
27 февраля
4
Молодежка «Шахтера» отказалась играть с Таджикистаном из-за России
18 января
13
Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина
2024.12.12 13:19
1
Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Динамо» Киев, Премьер-лига, 19 октября 2024 года
2024.10.18 13:00
«Полесье» – «ЛНЗ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:49
«Кривбасс» – «Ворскла»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:46
«Верес» – «Ингулец»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября
2024.09.21 15:42
«Динамо» – «Рух»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября
2024.09.20 17:03
«Александрия» – «Левый берег»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября
2024.09.20 16:59
«Черноморец» – «Карпаты»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября
2024.09.20 16:56
«Шахтер» – «Карпаты»: прогноз на матч 21-го тура УПЛ – 14 сентября
2024.09.13 18:41
«Заря» – «Динамо» Киев: прогноз на матч 21-го тура УПЛ – 14 сентября
2024.09.13 18:37
«Черноморец» – «Ингулец»: прогноз на матч 21-го тура УПЛ – 14 сентября
2024.09.13 18:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 