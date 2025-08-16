16.08.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
Эпицентр
4-3-1-2
31
Билык
97
3
4
77
17
Демченко
8
5
Запорожец
34
Танчик
9
20
4-1-3-2
35
Нещерет
32
Михавко
4
Попов
40
Биловар
2
Вивчаренко
91
Михайленко
39
Герреро
8
Пихаленок
5
Яцик
9
Волошин
45
Брагару
34
Танчик
22
22
34
Танчик
17
Демченко
39
39
17
Демченко
20
7
7
20
5
Запорожец
10
10
5
Запорожец
77
14
14
77
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
5
Яцик
10
Шапаренко
10
Шапаренко
5
Яцик
45
Брагару
17
17
45
Брагару
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
39
Герреро
11
Ванат
11
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Эпицентр
Динамо К
37
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Vladyslav Zakharchenko
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
37
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Vladyslav Zakharchenko
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Эпицентр - Динамо К
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Динамо» Киев, 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»