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  • «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

20 мая 2025, 20:50
Кристал Пэлас
20.05.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
4 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
27' Э. Нкетиа 32' Э. Нкетиа 50' Б. Чилвел 86' Э. Эзе
24' Э. Агбаду 62' Й. Ларсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К) ПЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Пабло Сарабия
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Маршал Манетси
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
25
Уорд
3
Ричардс
26
Лакруа
3
Чилвел
2
Муньос
19
Хьюз
16
Лерма
14
Эсс
18
Сарр
9
Нкетиа
4-1-2-2-1
25
Бентли
24
Джига
12
Агбаду
24
Тоти
15
Айт Нури
7
Андре
21
Гомеш
10
Беллегард
10
Сарабия
11
Гедеш
22
Ларсен
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
25
Уорд
15
Камада
15
Камада
25
Уорд
14
Эсс
10
Эзе
10
Эзе
14
Эсс
18
Сарр
9
Франка
9
Франка
18
Сарр
9
Нкетиа
14
Матета
14
Матета
9
Нкетиа
24
Джига
27
Семеду
27
Семеду
24
Джига
22
Ларсен
18
Манетси
18
Манетси
22
Ларсен
7
Андре
8
Гомес
8
Гомес
7
Андре
21
Гомеш
20
Хванг
20
Хванг
21
Гомеш
10
Сарабия
9
Кунья
9
Кунья
10
Сарабия
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Том Кинг
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
278
591
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Вулверхэмптона», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас»«Вулверхэмптон»

«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Кристал Пэлас
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