20.05.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
25
Уорд
3
Ричардс
26
Лакруа
3
Чилвел
2
Муньос
19
Хьюз
16
Лерма
14
Эсс
18
Сарр
9
Нкетиа
4-1-2-2-1
25
Бентли
24
Джига
12
Агбаду
24
Тоти
15
Айт Нури
7
Андре
21
Гомеш
10
Беллегард
10
Сарабия
11
Гедеш
22
Ларсен
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
25
Уорд
15
Камада
15
Камада
25
Уорд
14
Эсс
10
Эзе
10
Эзе
14
Эсс
18
Сарр
9
Франка
9
Франка
18
Сарр
9
Нкетиа
14
Матета
14
Матета
9
Нкетиа
24
Джига
27
Семеду
27
Семеду
24
Джига
22
Ларсен
18
Манетси
18
Манетси
22
Ларсен
7
Андре
8
Гомес
8
Гомес
7
Андре
21
Гомеш
20
Хванг
20
Хванг
21
Гомеш
10
Сарабия
9
Кунья
9
Кунья
10
Сарабия
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Том Кинг
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
278
591
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Вулверхэмптона», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»