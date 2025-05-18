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  • «Севилья» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Севилья» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 18:50
Севилья
18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Реал
75' К. Мбаппе 87' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
23
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
7
Mateo Mejia
ЦФ
36
Осо
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
21
Виктор Муньос
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
21
Лукас Васкес
ПВ
3-1-3-2-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
16
Санчес
15
Соу
6
Гудель
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
3-1-3-1-2
13
Лунин
14
Рамон
24
Вальехо
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Модрич
10
Беллингем
8
Гюлер
9
Эндрик
10
Мбаппе
23
Гарсия Паскуаль
3
Педроса
3
Педроса
23
Гарсия Паскуаль
15
Соу
28
Буэно
28
Буэно
15
Соу
16
Санчес
6
Локонга
6
Локонга
16
Санчес
11
Лукебакио
7
Ромеро
7
Ромеро
11
Лукебакио
11
Сусо
14
Фернандес
14
Фернандес
11
Сусо
9
Эндрик
21
Муньос
21
Муньос
9
Эндрик
8
Гюлер
19
Себальос
19
Себальос
8
Гюлер
24
Вальехо
16
Гарсия
16
Гарсия
24
Вальехо
20
Гарсия
21
Васкес
21
Васкес
20
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Реал
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Тибо Куртуа
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
346
570
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.55
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал»

«Севилья» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Севилья
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