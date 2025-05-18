18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-3-2-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
16
Санчес
15
Соу
6
Гудель
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
3-1-3-1-2
13
Лунин
14
Рамон
24
Вальехо
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Модрич
10
Беллингем
8
Гюлер
9
Эндрик
10
Мбаппе
23
Гарсия Паскуаль
3
Педроса
3
Педроса
23
Гарсия Паскуаль
15
Соу
28
Буэно
28
Буэно
15
Соу
16
Санчес
6
Локонга
6
Локонга
16
Санчес
11
Лукебакио
7
Ромеро
7
Ромеро
11
Лукебакио
11
Сусо
14
Фернандес
14
Фернандес
11
Сусо
9
Эндрик
21
Муньос
21
Муньос
9
Эндрик
8
Гюлер
19
Себальос
19
Себальос
8
Гюлер
24
Вальехо
16
Гарсия
16
Гарсия
24
Вальехо
20
Гарсия
21
Васкес
21
Васкес
20
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Реал
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Тибо Куртуа
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
346
570
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.55
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»