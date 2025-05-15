Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

«Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

15 мая 2025, 21:20
Эспаньол
15.05.2025, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
53' Л. Ямаль 90+5' Ф. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Жоан Гарсия
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гарсия
4
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
7
Пуадо
20
Рока
1
Фернандес
4-2-3-1
25
Щесны
24
Гарсия
4
Араухо
15
Кристенсен
18
Мартин
21
де Йонг
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
1
Фернандес
5
Калеро
5
Калеро
1
Фернандес
10
Лосано
11
Милья
11
Милья
10
Лосано
20
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
20
Рока
7
Пуадо
99
Чеддира
99
Чеддира
7
Пуадо
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
4
Араухо
22
Кубарси
22
Кубарси
4
Араухо
15
Кристенсен
39
Форт
39
Форт
15
Кристенсен
10
Ольмо
9
Гави
9
Гави
10
Ольмо
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эспаньол - Барселона
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
10
Офсайды
5
0
Количество передач
235
740
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Барселоны», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона»

«Эспаньол» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Эспаньол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
18:18
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
3
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+