15.05.2025, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-1-2-2-1
13
Гарсия
4
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
7
Пуадо
20
Рока
1
Фернандес
4-2-3-1
25
Щесны
24
Гарсия
4
Араухо
15
Кристенсен
18
Мартин
21
де Йонг
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
1
Фернандес
5
Калеро
5
Калеро
1
Фернандес
10
Лосано
11
Милья
11
Милья
10
Лосано
20
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
20
Рока
7
Пуадо
99
Чеддира
99
Чеддира
7
Пуадо
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
4
Араухо
22
Кубарси
22
Кубарси
4
Араухо
15
Кристенсен
39
Форт
39
Форт
15
Кристенсен
10
Ольмо
9
Гави
9
Гави
10
Ольмо
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эспаньол - Барселона
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
10
Офсайды
5
0
Количество передач
235
740
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Барселоны», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»