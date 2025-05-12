12.05.2025, понедельник, 19:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
1
Буну
87
Тамбакти
3
Кулибали
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
8
Невеш
23
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
3-2-2-2-1
98
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
88
Аль-Халаф
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
73
Мухар
37
Тельо
20
Абу Таха
9
Аль-Сома
22
Милинкович-Савич
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Ями
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
9
Митрович
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
23
Канно
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
23
Канно
7
Гудмундссон
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
7
Гудмундссон
88
Аль-Халаф
11
11
88
Аль-Халаф
9
Аль-Сома
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
9
Аль-Сома
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Оруба
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
40
M. Al Shanqiti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
40
M. Al Shanqiti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Оруба
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
7
Офсайды
4
2
Количество передач
762
298
Сейвы
0
8
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Оруба», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 19:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»