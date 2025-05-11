11.05.2025, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
4-2-2-1-1
1
Райкович
12
Митай
15
Кадеш
6
Аль-Муса
13
Шанкити
17
Канте
8
Фабиньо
8
Ауа
7
Эрнандес
24
Аль-Обуд
90
Бензема
4-3-1-2
52
Москера
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
23
25
Абди
59
Цимирот
8
Посуэло
7
Шукуров
77
Аль-Каби
10
Сакала
31
Лопес
15
Кадеш
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
15
Кадеш
8
Ауа
77
Саид
77
Саид
8
Ауа
7
Эрнандес
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
7
Эрнандес
90
Бензема
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
90
Бензема
2
Аль-Рашиди
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
2
Аль-Рашиди
8
Посуэло
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
8
Посуэло
10
Сакала
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Сакала
59
Цимирот
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
59
Цимирот
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фейха
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фейха
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
3
12
Офсайды
2
2
Количество передач
601
414
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фейха», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»