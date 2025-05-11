Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 19:50
Аль-Иттихад
11.05.2025, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фейха
24' К. Бензема 54' К. Бензема 75' М. Аль-Бакави (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
12
Марио Митай
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
8
Фабиньо
ОП
8
Уссем Ауа
ЦП
7
Унаи Эрнандес
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттихад
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Райкович
12
Митай
15
Кадеш
6
Аль-Муса
13
Шанкити
17
Канте
8
Фабиньо
8
Ауа
7
Эрнандес
24
Аль-Обуд
90
Бензема
4-3-1-2
52
Москера
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
23
25
Абди
59
Цимирот
8
Посуэло
7
Шукуров
77
Аль-Каби
10
Сакала
31
Лопес
15
Кадеш
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
15
Кадеш
8
Ауа
77
Саид
77
Саид
8
Ауа
7
Эрнандес
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
7
Эрнандес
90
Бензема
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
90
Бензема
2
Аль-Рашиди
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
2
Аль-Рашиди
8
Посуэло
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
8
Посуэло
10
Сакала
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Сакала
59
Цимирот
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
59
Цимирот
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фейха
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фейха
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
3
12
Офсайды
2
2
Количество передач
601
414
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фейха», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Иттихад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
6
Роналду пригласил на свадьбу российского спортсмена
3 августа
11
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
3 августа
5
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины: она пройдет на следующей неделе
2 августа
4
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
ФотоРоналду продемонстрировал торс на фото вместе с сыном
31 июля
4
ФотоРоналду опубликовал пост с философской цитатой
30 июля
3
ФотоРоналду выложил фото с пятью детьми
28 июля
5
Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии
27 июля
1
Стали известны долги «Аль-Насра» – у клуба Роналду серьезные финансовые проблемы
26 июля
8
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ВидеоРодственника Роналду заподозрили в причастности к петушиным боям
24 июля
7
«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»
23 июля
Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию
23 июля
2
ВидеоРоналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини
21 июля
Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов
21 июля
1
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Раскрыт новый клуб Малкома
18 июля
4
Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом
18 июля
13
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию
17 июля
2
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
15 июля
8
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
15 июля
Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»
15 июля
3
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
14 июля
1
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+