11.05.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
93
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
8
Гравенберх
17
Джонс
7
Диас
8
Собослаи
10
Салах
11
Гакпо
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
5
Парти
6
Мерино
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
2
Мартинелли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
11
Гакпо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
8
Гравенберх
9
Эллиот
9
Эллиот
8
Гравенберх
7
Диас
20
Жота
20
Жота
7
Диас
17
Джонс
9
Нуньес
9
Нуньес
17
Джонс
10
Троссард
6
Тирни
6
Тирни
10
Троссард
7
Сака
47
Зинченко
47
Зинченко
7
Сака
4
Уайт
33
Калафьори
33
Калафьори
4
Уайт
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
22
Нето
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
Остались в запасе
22
Нето
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
345
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
2.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Арсенала», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»