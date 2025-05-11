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  • «Ливерпуль» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Ливерпуль» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 17:20
Ливерпуль
11.05.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
20' К. Гакпо 21' Л. Диас
47' Г. Мартинелли 70' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
5
Томас Парти
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Арсенал
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
93
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
8
Гравенберх
17
Джонс
7
Диас
8
Собослаи
10
Салах
11
Гакпо
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
5
Парти
6
Мерино
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
2
Мартинелли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
11
Гакпо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
8
Гравенберх
9
Эллиот
9
Эллиот
8
Гравенберх
7
Диас
20
Жота
20
Жота
7
Диас
17
Джонс
9
Нуньес
9
Нуньес
17
Джонс
10
Троссард
6
Тирни
6
Тирни
10
Троссард
7
Сака
47
Зинченко
47
Зинченко
7
Сака
4
Уайт
33
Калафьори
33
Калафьори
4
Уайт
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
22
Нето
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
Остались в запасе
22
Нето
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
345
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
2.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Арсенала», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

«Ливерпуль» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль
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