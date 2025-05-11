Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Ордабасы» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 13:50
Ордабасы
11.05.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
5 : 0
Завершен
Кайсар
33' К. Султанов (АГ) 76' В. Мудрак (П) 84' Е. Тунгышбаев 90+3' С. Малый
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Лука Имнадзе
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
3-2-2-2
1
Шайзада
25
Малый
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
5
Антич
14
Жимо
23
Халматов
22
Астанов
10
Имнадзе
98
Султаниязов
4-1-1-1-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
44
Султанов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
8
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
5
Антич
13
Турсынбай
13
Турсынбай
5
Антич
8
Жаксыбаев
27
Канаджижа
27
Канаджижа
8
Жаксыбаев
98
Султаниязов
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
98
Султаниязов
10
Имнадзе
7
Паулину
7
Паулину
10
Имнадзе
Остались в запасе
Ордабасы
Кайсар
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Ордабасы - Кайсар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайсара», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Кайсар»

«Ордабасы» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Ордабасы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+