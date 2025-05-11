11.05.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-2-2-2
1
Шайзада
25
Малый
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
5
Антич
14
Жимо
23
Халматов
22
Астанов
10
Имнадзе
98
Султаниязов
4-1-1-1-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
44
Султанов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
8
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
5
Антич
13
Турсынбай
13
Турсынбай
5
Антич
8
Жаксыбаев
27
Канаджижа
27
Канаджижа
8
Жаксыбаев
98
Султаниязов
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
98
Султаниязов
10
Имнадзе
7
Паулину
7
Паулину
10
Имнадзе
Остались в запасе
Ордабасы
Кайсар
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Ордабасы - Кайсар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайсара», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайсар»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»