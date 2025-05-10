10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-3
16
Горжелен
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
18
Мванга
97
Балло-Туре
94
Туре
77
Него
8
Кехта
24
Айю
45
Сумаре
21
Касимир
4-3-2-1
12
Рульи
62
Мурильо
5
Балерди
13
Корнелиус
23
Гарсия
21
Ронжье
23
Хейбьерг
14
Рабьо
11
Гринвуд
11
Роу
9
Гуири
24
Айю
18
Зуауи
18
Зуауи
24
Айю
97
Балло-Туре
32
Пембеле
32
Пембеле
97
Балло-Туре
8
Кехта
34
Диавара
34
Диавара
8
Кехта
77
Него
77
Жужу
77
Жужу
77
Него
23
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
23
Гарсия
11
Гринвуд
5
Фелипе
5
Фелипе
11
Гринвуд
11
Роу
11
Энрике
11
Энрике
11
Роу
Остались в запасе
Гавр
Марсель
16
Артюр Десма
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
26
Билял Надир
ЦП
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
26
Билял Надир
ЦП
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Гавр - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
369
442
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Марселя» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»