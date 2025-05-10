Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 20:50
Атлетико
10.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
7' А. Серлот 10' А. Серлот 11' А. Серлот 30' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
3-4-2-1
13
Облак
20
Галан
24
Ле Норман
2
Хименес
5
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
7
Де Пауль
16
Лино
17
Симеоне
7
Серлот
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
32
Агер
25
Лопес
36
Субименди
24
Сучич
8
Кубо
15
Марин
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
8
Барриос
26
Молина
26
Молина
8
Барриос
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
11
Лемар
11
Лемар
16
Лино
7
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
7
Серлот
17
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
17
Симеоне
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
8
Кубо
5
Субельдия
5
Субельдия
8
Кубо
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
36
Субименди
8
Оласагасти
8
Оласагасти
36
Субименди
21
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
660
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
18:18
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
3
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+