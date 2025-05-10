10.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-2-1
13
Облак
20
Галан
24
Ле Норман
2
Хименес
5
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
7
Де Пауль
16
Лино
17
Симеоне
7
Серлот
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
32
Агер
25
Лопес
36
Субименди
24
Сучич
8
Кубо
15
Марин
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
8
Барриос
26
Молина
26
Молина
8
Барриос
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
11
Лемар
11
Лемар
16
Лино
7
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
7
Серлот
17
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
17
Симеоне
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
8
Кубо
5
Субельдия
5
Субельдия
8
Кубо
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
36
Субименди
8
Оласагасти
8
Оласагасти
36
Субименди
21
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
660
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»