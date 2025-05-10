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  • «Оболонь» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Оболонь» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 14:20
Оболонь
10.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
14
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
25
Виталий Груша
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
4-2-1-2-1
31
5
Осман
37
Дубко
5
Курко
2
Карась
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
14
Ильин
9
Устименко
3-2-4-1-1
34
Муравский
4
77
Кушниренко
33
Путря
14
Драмбаев
6
Танковский
10
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
12
Топалов
99
5
Осман
55
Суханов
55
Суханов
5
Осман
5
Курко
25
Груша
25
Груша
5
Курко
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
17
Черненко
13
Мединский
13
Мединский
17
Черненко
14
Драмбаев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
14
Драмбаев
18
Тилль
10
Авагимян
10
Авагимян
18
Тилль
12
Топалов
2
Макуана
2
Макуана
12
Топалов
Остались в запасе
Оболонь
ЛНЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Оболонь - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «ЛНЗ», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «ЛНЗ»

«Оболонь» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Оболонь
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