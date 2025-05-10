Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-1-2-1
31
5
Осман
37
Дубко
5
Курко
2
Карась
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
14
Ильин
9
Устименко
3-2-4-1-1
34
Муравский
4
77
Кушниренко
33
Путря
14
Драмбаев
6
Танковский
10
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
12
Топалов
99
5
Осман
55
Суханов
55
Суханов
5
Осман
5
Курко
25
Груша
25
Груша
5
Курко
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
17
Черненко
13
Мединский
13
Мединский
17
Черненко
14
Драмбаев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
14
Драмбаев
18
Тилль
10
Авагимян
10
Авагимян
18
Тилль
12
Топалов
2
Макуана
2
Макуана
12
Топалов
Остались в запасе
Оболонь
ЛНЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Оболонь - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «ЛНЗ», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»