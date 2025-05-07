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  • «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

7 мая 2025, 19:50
Аль-Наср
07.05.2025, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
3' С. Мане 37' А. Яхья
49' К. Бензема 52' Н. Канте 90+4' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
11
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Н'Голо Канте
ОП
8
Фабиньо
ОП
8
Уссем Ауа
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Аль-Иттихад
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
4-2-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
19
Аль-Хассан
11
Брозович
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
4
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
17
Канте
8
Фабиньо
8
Ауа
24
Аль-Обуд
19
Диаби
90
Бензема
19
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
19
Аль-Хассан
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
11
Брозович
60
60
11
Брозович
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттихад
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
459
388
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Иттихад»

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср
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