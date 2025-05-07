07.05.2025, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-2-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
19
Аль-Хассан
11
Брозович
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
4
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
17
Канте
8
Фабиньо
8
Ауа
24
Аль-Обуд
19
Диаби
90
Бензема
19
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
19
Аль-Хассан
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
11
Брозович
60
60
11
Брозович
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттихад
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
459
388
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»