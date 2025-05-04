04.05.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
3-2-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
22
Оппегард
26
Джоли
4
Массенго
18
Диуссе
10
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
3-3-1-2-1
16
Горжелен
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
18
Мванга
77
Него
94
Туре
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Касимир
45
Сумаре
19
Хассан
22
Оппегард
14
Менса
14
Менса
22
Оппегард
26
Джоли
12
Хувер
12
Хувер
26
Джоли
18
Диуссе
23
Матондо
23
Матондо
18
Диуссе
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
92
Акпа
9
Бэйр
9
Бэйр
92
Акпа
8
Кехта
18
Зуауи
18
Зуауи
8
Кехта
97
Балло-Туре
32
Пембеле
32
Пембеле
97
Балло-Туре
21
Касимир
34
Диавара
34
Диавара
21
Касимир
94
Туре
14
Ндиайе
14
Ндиайе
94
Туре
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
Остались в запасе
Осер
Гавр
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Gabriel Guri
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
40
Gabriel Guri
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Осер - Гавр
2
1
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
387
425
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Гавр» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»