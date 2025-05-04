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  • «Осер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Осер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 17:05
Осер
04.05.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Гавр
62' Л. Синайоко
79' Жубал (АГ) 90+2' А. Санганте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
21
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
23
Руди Матондо
ЦП
45
Yoann Cisse
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Гавр
40
Gabriel Guri
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
33
Hernani Vaz
ЦФ
3-2-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
22
Оппегард
26
Джоли
4
Массенго
18
Диуссе
10
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
3-3-1-2-1
16
Горжелен
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
18
Мванга
77
Него
94
Туре
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Касимир
45
Сумаре
19
Хассан
22
Оппегард
14
Менса
14
Менса
22
Оппегард
26
Джоли
12
Хувер
12
Хувер
26
Джоли
18
Диуссе
23
Матондо
23
Матондо
18
Диуссе
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
92
Акпа
9
Бэйр
9
Бэйр
92
Акпа
8
Кехта
18
Зуауи
18
Зуауи
8
Кехта
97
Балло-Туре
32
Пембеле
32
Пембеле
97
Балло-Туре
21
Касимир
34
Диавара
34
Диавара
21
Касимир
94
Туре
14
Ндиайе
14
Ндиайе
94
Туре
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
Остались в запасе
Осер
Гавр
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Gabriel Guri
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
40
Gabriel Guri
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Hernani Vaz
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Осер - Гавр
2
1
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
387
425
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Гавр» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Гавр»

«Осер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Осер
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