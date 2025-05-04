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  • «Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 17:20
Челси
04.05.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
3' Э. Фернандес 56' Д. Куанса (АГ) 90+6' К. Палмер (П)
85' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
6
Колуилл
23
Чалоба
23
Кайседо
24
Фернандес
45
Лавиа
18
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
26
Куанса
4
ван Дейк
12
Цимикас
6
Эндо
17
Джонс
10
Салах
9
Эллиот
20
Жота
11
Гакпо
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
24
Фернандес
24
Джеймс
24
Джеймс
24
Фернандес
11
Джексон
19
Санчо
19
Санчо
11
Джексон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
6
Эндо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
6
Эндо
9
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
9
Эллиот
12
Цимикас
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Цимикас
20
Жота
9
Нуньес
9
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Челси - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
6
0
Количество передач
345
622
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуля», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Ливерпуль»

«Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси
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