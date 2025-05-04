04.05.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
6
Колуилл
23
Чалоба
23
Кайседо
24
Фернандес
45
Лавиа
18
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
26
Куанса
4
ван Дейк
12
Цимикас
6
Эндо
17
Джонс
10
Салах
9
Эллиот
20
Жота
11
Гакпо
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
24
Фернандес
24
Джеймс
24
Джеймс
24
Фернандес
11
Джексон
19
Санчо
19
Санчо
11
Джексон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
6
Эндо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
6
Эндо
9
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
9
Эллиот
12
Цимикас
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Цимикас
20
Жота
9
Нуньес
9
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Челси - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
6
0
Количество передач
345
622
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуля», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»