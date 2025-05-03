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  • «Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 15:50
Локомотив
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
57' С. Пиняев
66' А. Татаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
8
Иван Башич
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
9
Пиняев
10
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
3-2-3-2
57
Москвичев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
12
Малых
81
Сидоров
20
Рыбчинский
8
Башич
9
Мансилья
10
Сахархизан
7
Гюрлюк
9
Сарвели
90
Годяев
90
Годяев
9
Сарвели
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
57
Москвичев
99
Сысуев
99
Сысуев
57
Москвичев
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
8
Башич
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Башич
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
368
358
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
12

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбург», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Оренбург»

«Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
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