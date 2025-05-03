03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
9
Пиняев
10
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
3-2-3-2
57
Москвичев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
12
Малых
81
Сидоров
20
Рыбчинский
8
Башич
9
Мансилья
10
Сахархизан
7
Гюрлюк
9
Сарвели
90
Годяев
90
Годяев
9
Сарвели
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
57
Москвичев
99
Сысуев
99
Сысуев
57
Москвичев
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
8
Башич
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Башич
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
368
358
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбург», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»