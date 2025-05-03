Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Алавес» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 13:50
Алавес
03.05.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
13
Хесус Овоно
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
14
Теналья
6
Гевара
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
23
Висенте
19
Кике
3-4-1-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
5
Льоренте
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
18
Гуриди
23
Бенавидес
23
Бенавидес
18
Гуриди
6
Гевара
8
Хордан
8
Хордан
6
Гевара
10
Аленья
17
Конечны
17
Конечны
10
Аленья
22
Галлахер
26
Молина
26
Молина
22
Галлахер
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
17
Симеоне
16
Лино
16
Лино
17
Симеоне
8
Барриос
10
Корреа
10
Корреа
8
Барриос
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
13
Хесус Овоно
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
13
Офсайды
1
0
Количество передач
269
492
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Атлетико»

«Алавес» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
23
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
3
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+