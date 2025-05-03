Составы команд
Алавес
Алавес
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
14
Теналья
6
Гевара
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
23
Висенте
19
Кике
3-4-1-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
22
Галлахер
5
Льоренте
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
18
Гуриди
23
Бенавидес
23
Бенавидес
18
Гуриди
6
Гевара
8
Хордан
8
Хордан
6
Гевара
10
Аленья
17
Конечны
17
Конечны
10
Аленья
22
Галлахер
26
Молина
26
Молина
22
Галлахер
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
17
Симеоне
16
Лино
16
Лино
17
Симеоне
8
Барриос
10
Корреа
10
Корреа
8
Барриос
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
13
Хесус Овоно
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
13
Офсайды
1
0
Количество передач
269
492
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»