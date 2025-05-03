Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Атлетико»