Составы команд
Рух
Рух
4-1-3-1-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
25
Горин
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
16
Рябов
19
Пастух
11
Рунич
99
Бабукарра
3-1-3-3
30
Клищук
17
Кузик
3
Романчук
55
Дибанго
11
Вакулко
77
Понедельник
23
Илич
7
Микитишин
7
Соса
2
Юрчек
9
Твердохлеб
6
Пидгурский
29
Дидык
29
Дидык
6
Пидгурский
19
Карабин
33
33
19
Карабин
11
Рунич
20
20
11
Рунич
55
Дибанго
94
Задерака
94
Задерака
55
Дибанго
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
Остались в запасе
Рух
Кривбасс
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
10
Остап Притула
АП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
10
Остап Притула
АП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Рух - Кривбасс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кривбасса», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»