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  • «Кальяри» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

«Кальяри» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

28 декабря 2024, 18:50
Кальяри
28.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 3
Завершен
Интер
53' А. Бастони 71' Л. Мартинес 78' Х. Чалханоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
7
Пауло Ацци
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Скуффет
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
3
Ауджелло
28
Цаппа
8
Адопо
29
Макумбу
10
Гаэтано
20
Цортеа
91
Пикколи
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
22
Мартинес
9
Тюрам
26
Мина
4
Ветеска
4
Ветеска
26
Мина
29
Макумбу
10
Виола
10
Виола
29
Макумбу
33
Оберт
18
Марин
18
Марин
33
Оберт
10
Гаэтано
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Гаэтано
91
Пикколи
17
Феличи
17
Феличи
91
Пикколи
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
22
Мхитарян
23
Асллани
23
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Кальяри
Интер
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
7
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
7
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Интер
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
5
Офсайды
3
6
Количество передач
287
573
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.31
3.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Интера», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 29:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Интер»

«Кальяри» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Кальяри
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