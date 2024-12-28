Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Интера», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 29:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Интер»