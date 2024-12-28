28.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-2-3-1-1
22
Скуффет
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
3
Ауджелло
28
Цаппа
8
Адопо
29
Макумбу
10
Гаэтано
20
Цортеа
91
Пикколи
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
22
Мартинес
9
Тюрам
26
Мина
4
Ветеска
4
Ветеска
26
Мина
29
Макумбу
10
Виола
10
Виола
29
Макумбу
33
Оберт
18
Марин
18
Марин
33
Оберт
10
Гаэтано
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Гаэтано
91
Пикколи
17
Феличи
17
Феличи
91
Пикколи
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
22
Мхитарян
23
Асллани
23
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Кальяри
Интер
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
7
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
7
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Интер
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
5
Офсайды
3
6
Количество передач
287
573
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.31
3.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Интера», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 29:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»