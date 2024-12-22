22.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
22
Настасич
3
Саэнс
4
Гонсалес
26
Эрнандес
5
Нею
2
Альтимира
8
Сиссе
7
Родригес
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4-1-1-3-1
1
Жуниор
17
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
26
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
4
Суарес
15
Баэна
11
Барри
22
Настасич
19
Розье
19
Розье
22
Настасич
19
Раба
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Раба
24
де ла Фуэнте
10
Крус
10
Крус
24
де ла Фуэнте
26
Эрнандес
9
Гарсия
9
Гарсия
26
Эрнандес
2
Кошта
6
Наварро
6
Наварро
2
Кошта
17
Фемения
8
Фойт
8
Фойт
17
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
33
Кабанес
33
Кабанес
10
Пино
4
Суарес
7
Морено
7
Морено
4
Суарес
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
1
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
4
Роберто Лопес
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
17
Наим Гарсия
ЦП
4
Роберто Лопес
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
91
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леганес - Вильярреал
1
2
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
17
15
Офсайды
2
1
Количество передач
288
515
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Вильярреала», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»