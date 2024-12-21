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  • «Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 21:35
Лечче
21.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
50' Т. Моренте
45+3' В. Кастелланос (П) 87' А. Марушич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
19
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Бальтасар Пьерре
ОП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
13
Доргу
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
29
Кулибали
10
Бериша
24
Рафья
15
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-1-2-1-2
94
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
18
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
19
Диа
24
Рафья
4
Пьерре
4
Пьерре
24
Рафья
10
Бериша
21
Каба
21
Каба
10
Бериша
18
Жан
11
Сансоне
11
Сансоне
18
Жан
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
19
Диа
9
Педро
9
Педро
19
Диа
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
Остались в запасе
Лечче
Лацио
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
70
Луис Хаса
АП
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
70
Луис Хаса
АП
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лечче - Лацио
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
355
523
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Лацио», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Лацио»

«Лечче» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Лечче
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