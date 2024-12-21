21.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
13
Доргу
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
29
Кулибали
10
Бериша
24
Рафья
15
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-1-2-1-2
94
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
18
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
19
Диа
24
Рафья
4
Пьерре
4
Пьерре
24
Рафья
10
Бериша
21
Каба
21
Каба
10
Бериша
18
Жан
11
Сансоне
11
Сансоне
18
Жан
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
19
Диа
9
Педро
9
Педро
19
Диа
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
Остались в запасе
Лечче
Лацио
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
70
Луис Хаса
АП
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
70
Луис Хаса
АП
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лечче - Лацио
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
355
523
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Лацио», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»