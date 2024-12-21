21.12.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
11
Барха
11
Будимир
4-2-2-2
23
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
19
Уильямс
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
11
Барха
16
Гомес
16
Гомес
11
Барха
10
Орос
11
Арнайц
11
Арнайц
10
Орос
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
5
Альварес
5
Альварес
11
Гурусета
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
10
Уильямс
6
Весга
6
Весга
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
424
388
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетика», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»