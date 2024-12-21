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  • «Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 19:20
Осасуна
21.12.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
25' Л. Торро
31' Г. Гурусета 74' А. Беренгер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
(К) ПВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Хави Мартинес
АП
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
2
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Беньят Прадос
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
11
Барха
11
Будимир
4-2-2-2
23
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
19
Уильямс
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
11
Барха
16
Гомес
16
Гомес
11
Барха
10
Орос
11
Арнайц
11
Арнайц
10
Орос
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
5
Альварес
5
Альварес
11
Гурусета
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
10
Уильямс
6
Весга
6
Весга
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
424
388
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетика», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Атлетик»

«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Осасуна
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