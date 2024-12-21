21.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-2-1
23
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
39
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
18
Шмид
33
Дукщ
3-3-1-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
5
Дехи
4
Лейте
28
Триммель
13
Хедира
15
Роте
13
Шафер
24
Сков
17
Холлербах
11
Вертессен
4
Штарк
22
Малатини
22
Малатини
4
Штарк
5
Юнг
13
Велькович
13
Велькович
5
Юнг
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
39
Кен
2
Деман
2
Деман
39
Кен
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
13
Хедира
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Хедира
13
Шафер
24
Тусар
24
Тусар
13
Шафер
24
Сков
21
Скарке
21
Скарке
24
Сков
11
Вертессен
9
Пртаджин
9
Пртаджин
11
Вертессен
Остались в запасе
Вердер
Унион
30
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
30
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Остались в запасе
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вердер - Унион
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
527
448
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Униона», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»