Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 16:20
Вердер
21.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Унион
13' М. Груль 17' М. Груль 45' М. Вайзер 87' Й. Стаге
23' А. Шафер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
23
Михаэль Цеттерер
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Романо Шмид
АП
17
Марко Груль
ЛВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
1
Александер Шволов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
13
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Унион
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
24
Люка Тусар
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Джордан
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
39
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
18
Шмид
33
Дукщ
3-3-1-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
5
Дехи
4
Лейте
28
Триммель
13
Хедира
15
Роте
13
Шафер
24
Сков
17
Холлербах
11
Вертессен
4
Штарк
22
Малатини
22
Малатини
4
Штарк
5
Юнг
13
Велькович
13
Велькович
5
Юнг
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
39
Кен
2
Деман
2
Деман
39
Кен
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
13
Хедира
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Хедира
13
Шафер
24
Тусар
24
Тусар
13
Шафер
24
Сков
21
Скарке
21
Скарке
24
Сков
11
Вертессен
9
Пртаджин
9
Пртаджин
11
Вертессен
Остались в запасе
Вердер
Унион
30
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
30
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Остались в запасе
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вердер - Унион
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
527
448
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Униона», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Унион»

«Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Вердер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+