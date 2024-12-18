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  • «Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 22:20
Вильярреал
18.12.2024, среда, 23:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
45+1' А. Перес
20' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
(К) ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вильярреал
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
16
Арнау Сола
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
T. Ojeda
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
5
Камбвала
6
Наварро
26
Гуйе
14
Комесанья
4
Суарес
10
Пино
22
Перес
11
Барри
4-2-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
16
Мумин
18
Эспино
23
Валентин
4
Диас
19
де Фрутос
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
4
Суарес
24
Бернат
24
Бернат
4
Суарес
6
Наварро
8
Фойт
8
Фойт
6
Наварро
22
Перес
28
28
22
Перес
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
10
Пино
33
Кабанес
33
Кабанес
10
Пино
18
Эспино
3
Чаваррия
3
Чаваррия
18
Эспино
20
Баллиу
2
Рацу
2
Рацу
20
Баллиу
4
Диас
6
Сисс
6
Сисс
4
Диас
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
10
Камельо
7
Палазон
7
Палазон
10
Камельо
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
4
1
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
371
453
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Райо Вальекано», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Райо Вальекано»

«Вильярреал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Вильярреал
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