18.12.2024, среда, 23:30
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
5
Камбвала
6
Наварро
26
Гуйе
14
Комесанья
4
Суарес
10
Пино
22
Перес
11
Барри
4-2-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
16
Мумин
18
Эспино
23
Валентин
4
Диас
19
де Фрутос
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
4
Суарес
24
Бернат
24
Бернат
4
Суарес
6
Наварро
8
Фойт
8
Фойт
6
Наварро
22
Перес
28
28
22
Перес
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
10
Пино
33
Кабанес
33
Кабанес
10
Пино
18
Эспино
3
Чаваррия
3
Чаваррия
18
Эспино
20
Баллиу
2
Рацу
2
Рацу
20
Баллиу
4
Диас
6
Сисс
6
Сисс
4
Диас
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
10
Камельо
7
Палазон
7
Палазон
10
Камельо
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
31
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
4
1
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
371
453
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Райо Вальекано», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»