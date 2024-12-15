15.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
93
Диарра
3
Абкар
15
Моуриньо
14
Теналья
8
Хордан
8
Бланко
18
Гуриди
23
Висенте
19
Кике
14
Мартин
4-2-3-1
23
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
20
Гомес
10
Уильямс
19
Уильямс
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
14
Мартин
22
Стоичков
22
Стоичков
14
Мартин
19
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
20
Гомес
10
Уильямс
14
Джало
14
Джало
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
13
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
2
Количество передач
418
382
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетика», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»