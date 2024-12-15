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  • «Алавес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Алавес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 17:05
Алавес
15.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
67' Х. Хордан
10' У. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
13
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
22
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
93
Диарра
3
Абкар
15
Моуриньо
14
Теналья
8
Хордан
8
Бланко
18
Гуриди
23
Висенте
19
Кике
14
Мартин
4-2-3-1
23
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
20
Гомес
10
Уильямс
19
Уильямс
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
14
Мартин
22
Стоичков
22
Стоичков
14
Мартин
19
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
20
Гомес
10
Уильямс
14
Джало
14
Джало
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
13
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
2
Количество передач
418
382
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетика», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Атлетик»

«Алавес» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Алавес
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