15.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-2-2-1
1
Ледвий
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
29
Дидык
5
Сыч
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
14
Квасница
95
Краснопир
3-2-1-3-1
1
Федоривский
37
Дубко
2
Карась
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
70
Климчук
27
Федор
27
Федор
70
Климчук
14
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
14
Квасница
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
9
Тарануха
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
9
Тарануха
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Рух
Оболонь
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Рух - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Оболони», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»