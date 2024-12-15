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  • «Рух» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Рух» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 15:20
Рух
15.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Оболонь
71' Р. Дидык
9' К. Бычек 65' Р. Тарануха 72' В. Близниченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
14
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
15
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
3
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ледвий
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
29
Дидык
5
Сыч
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
14
Квасница
95
Краснопир
3-2-1-3-1
1
Федоривский
37
Дубко
2
Карась
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
70
Климчук
27
Федор
27
Федор
70
Климчук
14
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
14
Квасница
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
9
Тарануха
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
9
Тарануха
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Рух
Оболонь
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Рух - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Оболони», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Оболонь»

«Рух» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Рух
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