12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Славия
Славия
3-2-2-1-2
31
Кински
3
Голеш
18
Боржил
5
Огбу
25
Диуф
21
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
26
Шранц
4-3-1-2
26
Коосеманс
25
Фоке
25
Занка
4
Шимич
6
Аугустинссон
20
Дендокер
23
Ритс
10
Версхарен
6
Леони
20
Васкес
20
Ангуло
18
Боржил
9
Лингр
9
Лингр
18
Боржил
26
Шранц
13
Хытил
13
Хытил
26
Шранц
21
Дудера
10
Юрасек
10
Юрасек
21
Дудера
3
Голеш
17
Фила
17
Фила
3
Голеш
25
Фоке
5
Н'Диайе
5
Н'Диайе
25
Фоке
20
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
20
Ангуло
10
Версхарен
10
Дрейер
10
Дрейер
10
Версхарен
20
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
20
Васкес
Остались в запасе
Славия
Андерлехт
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
99
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
99
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Славия - Андерлехт
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
500
295
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Андерлехт», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Андерлехт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»