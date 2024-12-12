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  • «Славия» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Славия» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Славия
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
58' Т. Хоры
8' Н. Ангуло 31' Я. Версхарен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
20
Луис Васкес
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
99
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
9
Ондржей Лингр
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
10
Матей Юрасек
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Кински
3
Голеш
18
Боржил
5
Огбу
25
Диуф
21
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
26
Шранц
4-3-1-2
26
Коосеманс
25
Фоке
25
Занка
4
Шимич
6
Аугустинссон
20
Дендокер
23
Ритс
10
Версхарен
6
Леони
20
Васкес
20
Ангуло
18
Боржил
9
Лингр
9
Лингр
18
Боржил
26
Шранц
13
Хытил
13
Хытил
26
Шранц
21
Дудера
10
Юрасек
10
Юрасек
21
Дудера
3
Голеш
17
Фила
17
Фила
3
Голеш
25
Фоке
5
Н'Диайе
5
Н'Диайе
25
Фоке
20
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
20
Ангуло
10
Версхарен
10
Дрейер
10
Дрейер
10
Версхарен
20
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
20
Васкес
Остались в запасе
Славия
Андерлехт
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
99
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
99
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Славия - Андерлехт
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
500
295
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Андерлехт», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Андерлехт»

«Славия» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Андерлехт Славия
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