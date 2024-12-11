11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
2-2-2-3-1
1
Райя
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
4
Райс
5
Парти
6
Мерино
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-2-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
5
Керер
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
17
Бен-Сегир
11
Аклиуш
10
Головин
7
Эмболо
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
4
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
4
Райс
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
9
Жезус
7
Хаверц
7
Хаверц
9
Жезус
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
8
Камара
8
Матацо
8
Матацо
8
Камара
27
Магасса
18
Минамино
18
Минамино
27
Магасса
7
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
7
Эмболо
Остались в запасе
Арсенал
Монако
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
16
Филипп Кен
ВР
50
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
50
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Арсенал - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
3
Количество передач
532
439
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Монако», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»