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  • «Арсенал» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Арсенал» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Арсенал
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 0
Завершен
Монако
34' Б. Сака 78' Б. Сака 88' К. Хаверц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Тило Керер
(К) ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арсенал
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
50
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
78
Joan Tincres
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Райя
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
4
Райс
5
Парти
6
Мерино
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-2-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
5
Керер
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
17
Бен-Сегир
11
Аклиуш
10
Головин
7
Эмболо
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
4
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
4
Райс
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
9
Жезус
7
Хаверц
7
Хаверц
9
Жезус
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
8
Камара
8
Матацо
8
Матацо
8
Камара
27
Магасса
18
Минамино
18
Минамино
27
Магасса
7
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
7
Эмболо
Остались в запасе
Арсенал
Монако
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
16
Филипп Кен
ВР
50
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Нето
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
50
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Арсенал - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
3
Количество передач
532
439
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Монако», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Монако»

«Арсенал» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Арсенал
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