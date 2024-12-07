07.12.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
33
Николас
26
Ульрих
4
Эльведи
4
Итакура
23
Скалли
5
Вайгль
27
Райц
7
Штегер
9
Онора
14
Плеа
11
Кляйнденст
4-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
30
Гросс
9
Забитцер
11
Гиттенс
23
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
27
Райц
5
Фридрих
5
Фридрих
27
Райц
7
Штегер
16
Сандер
16
Сандер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
25
Хак
14
Плеа
9
Онора
19
Н'Гуму
19
Н'Гуму
9
Онора
11
Кляйнденст
9
Чванчара
9
Чванчара
11
Кляйнденст
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
30
Гросс
7
Рейна
7
Рейна
30
Гросс
14
Байер
18
Мален
18
Мален
14
Байер
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
18
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
346
532
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Боруссия» Д, 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»