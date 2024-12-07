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  • «Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 16:20
Бавария
07.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Хайденхайм
18' Д. Упамекано 56' Д. Мусиала 84' Л. Горецка 90+1' Д. Мусиала
50' М. Хонзак 85' Н. Дорш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
41
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
5
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Anthony Pavlešić
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
21
Адриан Бек
АП
13
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
9
Максимилиан Бройниг
ЦФ
3-4-2-1
41
Перец
19
Дэвис
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
5
Павлович
6
Киммих
93
Боэ
19
Сане
11
Олисе
13
Мюллер
3-2-2-2
22
Мюллер
15
Мэлони
19
Гимбер
4
Зирслебен
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
20
Кербер
24
Ваннер
17
Хонзак
22
Геррейру
20
Лаймер
20
Лаймер
22
Геррейру
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Олисе
21
Коман
21
Коман
11
Олисе
Коман
22
Ибрагимович
22
Ибрагимович
Коман
3
Шеппнер
6
Дорш
6
Дорш
3
Шеппнер
19
Гимбер
21
Бек
21
Бек
19
Гимбер
17
Хонзак
13
Сиенза
13
Сиенза
17
Хонзак
24
Ваннер
31
Конте
31
Конте
24
Ваннер
20
Кербер
9
Бройниг
9
Бройниг
20
Кербер
Остались в запасе
Бавария
Хайденхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Anthony Pavlešić
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Anthony Pavlešić
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Бавария - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
0
Нарушения
4
5
Офсайды
1
0
Количество передач
984
208
Сейвы
0
6
Точность передач %
93
65
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хайденхайма», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм»

«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Бавария
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