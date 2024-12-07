07.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-4-2-1
41
Перец
19
Дэвис
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
5
Павлович
6
Киммих
93
Боэ
19
Сане
11
Олисе
13
Мюллер
3-2-2-2
22
Мюллер
15
Мэлони
19
Гимбер
4
Зирслебен
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
20
Кербер
24
Ваннер
17
Хонзак
22
Геррейру
20
Лаймер
20
Лаймер
22
Геррейру
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Олисе
21
Коман
21
Коман
11
Олисе
Коман
22
Ибрагимович
22
Ибрагимович
Коман
3
Шеппнер
6
Дорш
6
Дорш
3
Шеппнер
19
Гимбер
21
Бек
21
Бек
19
Гимбер
17
Хонзак
13
Сиенза
13
Сиенза
17
Хонзак
24
Ваннер
31
Конте
31
Конте
24
Ваннер
20
Кербер
9
Бройниг
9
Бройниг
20
Кербер
Остались в запасе
Бавария
Хайденхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Anthony Pavlešić
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Anthony Pavlešić
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Бавария - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
0
Нарушения
4
5
Офсайды
1
0
Количество передач
984
208
Сейвы
0
6
Точность передач %
93
65
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хайденхайма», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»