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  • «Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 21:50
Атлетик
04.12.2024, среда, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Реал
53' А. Беренгер 80' Г. Гурусета
78' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
21
Лукас Васкес
(К) ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Браим Диас
АП
8
Арда Гюлер
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
25
Агирресабала
19
Бойро
5
Альварес
3
Вивиан
2
Горосабель
18
Хаурегисар
24
Прадос
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
3-1-3-2-1
1
Куртуа
17
Асенсио
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
11
Родриго
21
Васкес
10
Мбаппе
19
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
19
Бойро
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
20
Гарсия
23
Менди
23
Менди
20
Гарсия
8
Чуамени
10
Модрич
10
Модрич
8
Чуамени
19
Себальос
10
Диас
10
Диас
19
Себальос
21
Васкес
8
Гюлер
8
Гюлер
21
Васкес
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
Остались в запасе
Атлетик
Реал
23
Унаи Симон
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
21
9
Офсайды
4
3
Количество передач
341
619
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал»

«Атлетик» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетик
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