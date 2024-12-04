04.12.2024, среда, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
25
Агирресабала
19
Бойро
5
Альварес
3
Вивиан
2
Горосабель
18
Хаурегисар
24
Прадос
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
3-1-3-2-1
1
Куртуа
17
Асенсио
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
11
Родриго
21
Васкес
10
Мбаппе
19
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
19
Бойро
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
20
Гарсия
23
Менди
23
Менди
20
Гарсия
8
Чуамени
10
Модрич
10
Модрич
8
Чуамени
19
Себальос
10
Диас
10
Диас
19
Себальос
21
Васкес
8
Гюлер
8
Гюлер
21
Васкес
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
Остались в запасе
Атлетик
Реал
23
Унаи Симон
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
21
9
Офсайды
4
3
Количество передач
341
619
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»