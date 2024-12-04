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  • «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 21:20
Манчестер Сити
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
8' Б. Силва 31' К. Де Брюйне 57' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
24
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
26
Савиньо
ПВ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
4
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
19
Рамон Соса
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
17
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
5
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
4
Гвардиол
20
Гюндоган
18
Грилиш
7
Де Брюйне
10
Силва
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
24
Алекс Морено
22
Йетс
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
11
Эланга
20
Силва
9
Вуд
5
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
5
Аканджи
7
Де Брюйне
82
Льюис
82
Льюис
7
Де Брюйне
18
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
18
Грилиш
15
Аке
24
Макэйти
24
Макэйти
15
Аке
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
22
Йетс
4
Морато
4
Морато
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
8
Андерсон
8
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
19
Соса
19
Соса
20
Силва
9
Вуд
9
Авонийи
9
Авонийи
9
Вуд
34
Эйна
17
да Силва Морейра
17
да Силва Морейра
34
Эйна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
2
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Количество передач
548
277
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Манчестер Сити
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