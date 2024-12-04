04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
1
Ортега
5
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
4
Гвардиол
20
Гюндоган
18
Грилиш
7
Де Брюйне
10
Силва
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
24
Алекс Морено
22
Йетс
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
11
Эланга
20
Силва
9
Вуд
5
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
5
Аканджи
7
Де Брюйне
82
Льюис
82
Льюис
7
Де Брюйне
18
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
18
Грилиш
15
Аке
24
Макэйти
24
Макэйти
15
Аке
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
22
Йетс
4
Морато
4
Морато
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
8
Андерсон
8
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
19
Соса
19
Соса
20
Силва
9
Вуд
9
Авонийи
9
Авонийи
9
Вуд
34
Эйна
17
да Силва Морейра
17
да Силва Морейра
34
Эйна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
2
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Количество передач
548
277
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»