02.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-3-2-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
3
Анхелиньо
5
Паредес
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
21
Дибала
9
Довбик
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
4
Хин
16
Белланова
15
де Рон
3
Руджери
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Лукман
32
Ретеги
4
Кристанте
59
Залевски
59
Залевски
4
Кристанте
15
Хуммельс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
15
Хуммельс
2
Челик
22
Салемакерс
22
Салемакерс
2
Челик
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Коссуну
19
Джимсити
19
Джимсити
3
Коссуну
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
22
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
22
Лукман
3
Руджери
11
Куадрадо
11
Куадрадо
3
Руджери
Остались в запасе
Рома
Аталанта
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
15
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
15
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
448
469
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Аталанты», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»