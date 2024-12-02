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  • «Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 21:35
Рома
02.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
69' М. де Рон 89' Н. Дзаньоло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
3-3-2-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
3
Анхелиньо
5
Паредес
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
21
Дибала
9
Довбик
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
4
Хин
16
Белланова
15
де Рон
3
Руджери
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Лукман
32
Ретеги
4
Кристанте
59
Залевски
59
Залевски
4
Кристанте
15
Хуммельс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
15
Хуммельс
2
Челик
22
Салемакерс
22
Салемакерс
2
Челик
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Коссуну
19
Джимсити
19
Джимсити
3
Коссуну
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
22
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
22
Лукман
3
Руджери
11
Куадрадо
11
Куадрадо
3
Руджери
Остались в запасе
Рома
Аталанта
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
15
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
15
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
448
469
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Аталанты», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Аталанта»

«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Рома
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