01.12.2024, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
7
Диас
8
Собослаи
10
Салах
11
Гакпо
3-2-2-2-1
1
Ортега
3
Диаш
5
Аканджи
15
Аке
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
27
Нуньес
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
12
Александер-Арнольд
26
Куанса
26
Куанса
12
Александер-Арнольд
10
Салах
17
Джонс
17
Джонс
10
Салах
7
Диас
9
Эллиот
9
Эллиот
7
Диас
11
Гакпо
9
Нуньес
9
Нуньес
11
Гакпо
47
Фоден
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
47
Фоден
82
Льюис
18
Грилиш
18
Грилиш
82
Льюис
20
Гюндоган
26
Савиньо
26
Савиньо
20
Гюндоган
27
Нуньес
11
Доку
11
Доку
27
Нуньес
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
412
530
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Сити», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»