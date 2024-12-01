01.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-2-2-1
13
Конде
23
Кардона
39
Альбиоль
2
Кошта
17
Фемения
26
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
15
Баэна
10
Пино
11
Барри
2-2-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
28
Ромеу
6
ван де Бек
21
Хиль
23
Мартин
7
Данжума
28
Миовски
15
Баэна
6
Наварро
6
Наварро
15
Баэна
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
10
Пино
33
Кабанес
33
Кабанес
10
Пино
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
4
Мартинес
17
Блинд
17
Блинд
4
Мартинес
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
6
ван де Бек
8
Порту
8
Порту
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
7
Данжума
9
Руис
9
Руис
7
Данжума
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Жирона
2
6
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
13
Офсайды
4
2
Количество передач
373
667
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Жироны», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»