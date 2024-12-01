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  • «Торпедо» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Торпедо» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 14:50
Торпедо
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
33' И. Горбунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
3-2-1-2-1
16
Ботнарь
15
Данилкин
3
Иваньков
99
Костин
90
Роганович
99
Шевченко
52
Нетфуллин
17
Горбунов
69
Манелов
38
Чупаев
3-2-1-2-2
1
Гошев
23
Храмцов
72
Бем
13
Петров
4
Шавлохов
36
Воропаев
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
90
Роганович
19
Байтуков
19
Байтуков
90
Роганович
3
Коледин
90
Галкин
90
Галкин
3
Коледин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
32
Кулишев
31
Ткачук
31
Ткачук
32
Кулишев
11
Карпов
91
Косарев
91
Косарев
11
Карпов
Остались в запасе
Торпедо
Тюмень
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Торпедо - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Тюмени», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Тюмень»

«Торпедо» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Торпедо
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