01.12.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-2-1-2-1
16
Ботнарь
15
Данилкин
3
Иваньков
99
Костин
90
Роганович
99
Шевченко
52
Нетфуллин
17
Горбунов
69
Манелов
38
Чупаев
3-2-1-2-2
1
Гошев
23
Храмцов
72
Бем
13
Петров
4
Шавлохов
36
Воропаев
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
90
Роганович
19
Байтуков
19
Байтуков
90
Роганович
3
Коледин
90
Галкин
90
Галкин
3
Коледин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
32
Кулишев
31
Ткачук
31
Ткачук
32
Кулишев
11
Карпов
91
Косарев
91
Косарев
11
Карпов
Остались в запасе
Торпедо
Тюмень
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Андрей Савинов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Торпедо - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Тюмени», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»