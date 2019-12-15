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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3
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25.11.2016 11:50«Милан» наконец-то меняется в лучшую сторону. Помолодевший состав уже способен обыграть даже чемпиона страны. Данил Замалетдинов рассказывает о 18-летнем Мануэле Локателли, чья судьба определилась в четырех матчах.7
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20.08.2016 18:50О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».3
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18.04.2016 14:50В России «Спартаку» забили пять голов, в Испании «Барселона» растеряла свое преимущество по очкам, в Англии удалили героя сезона – Джейми Варди, в Италии был забит странный автогол, а в Шотландии долгожданный «Рейнджерс» выбил «Селтик» из Кубка. «Бомбардир» предлагает читателям выбрать главное событие выходных.
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22.01.2016 17:15Итальянский чемпионат в последние годы терпел издевательства со стороны кого угодно. Серия А в популярности начала проигрывать даже французскому чемпионату. Но только не сейчас. «Бомбардир» восстанавливает славную репутацию итальянского футбола, объясняя, почему нынешний сезон может стать лучшим за долгие годы.1
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27.09.2015 13:52После распада связки Дзадза – Берарди многие эксперты «вернули» «Сассуоло» в число аутсайдеров. «Нероверди» не только опровергают слова унылых скептиков, но и уверенно держат место в тройке лидеров. «Бомбардир» разбирается в причинах этого феномена.1
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24.08.2015 10:29Новое лицо чемпиона оказалось намного хуже прежнего. Михайлович начинает в «Милане» с огромной ошибки. «Сампдория» и «Сассуоло» прекрасно пережили уход лидеров. «Бомбардир» − о самом интересном в стартовом туре чемпионата Италии.4