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  • «Спартак» ищет защитника и почти договорился с двумя игроками – но их трансферы сорвались из-за политики

«Спартак» ищет защитника и почти договорился с двумя игроками – но их трансферы сорвались из-за политики

27 июля 2023, 12:12
10

«Спартак» уже усилился Тео Бонгондой и Хесусом Мединой, но продолжает работу на трансферном рынке. И сейчас, судя по всему, сосредоточился на укреплении защиты. Предметно медиа обсуждали два варианта за последние несколько дней. И оба отвалились по разным причинам.

Кого мог забрать «Спартака»?

Первый вариант – левый защитник «Сассуоло» Рожерио. В 2016-м он перешел из «Интернасьонала» в академию «Сассуоло», откуда через полгода уехал в «Ювентус». Там он не закрепился – сначала вернулся в «Сассуоло» в аренду, а потом – насовсем. Сейчас Transfermarkt оценивает Рожерио в 5,5 млн евро, у 25-летнего игрока остается год по контракту с «Сассуоло».

Второй вариантДэвинсон Санчес из «Тоттенхэма», и это более звездное усиление. В начале июля, по данным медиа, «Спартак» всерьез заинтересовался Санчесом. На него претендовали несколько клубов – из Турции и Испании. Но «Спартак», судя по доступной информации, был ближе к этому трансферу, поскольку предлагал «Тоттенхэму» больше.

Санчес – центральный защитник. Он – финалист ЛЧ и ЛЕ, а в 2017-м переходил из «Аякса» в «Тоттенхэм» за 42 млн евро. Правда, в последнее время он потерял место в основе «Тоттенхэма» и в основном выходил на замену.

Почему сорвался трансфер Рожерио?

15 июля Metaratings рассказал о завершения сделки «Спартака» и «Сассуоло» по Рожерио – по данным сайта, «Спартак» заплатит около 8 млн евро. Близкую договоренность подтверждал и агент игрока Винисиус Пратес: «Да, Рожерио едет в Россию, сделка близка к завершению». Через день Metaratings сообщил, что сам Рожерио получит в «Спартаке» контракт на 2,3 млн евро в год.

А теперь две новости после информации о практически достигнутой договоренности:

  • Пратес сообщил: «В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен»;
  • Директор «Сассуоло» Джованни Карневали сказал: «Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 млн евро. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими. Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно. Нет такого, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера».

Есть комментарий и со стороны «Спартака» Олега Малышева: «Мне сложно комментировать слова агента, что он конкретно имел в виду [на вопрос, закончились ли переговоры из-за политической ситуации]. Мы действительно рассматривали этого игрока, вели по нему переговоры, но на данный момент они закончены. Я не вижу шансов, что он окажется в «Спартаке».

Я не исключаю такой возможности [что «Сассуоло» выбивает деньги], и я видел это по ходу других переговоров, когда нас использовали, чтобы приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне сложно комментировать то, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но они [руководители «Сассуоло»] приняли вот такое решение».

А что с Санчесом, почему сорвался его трансфер?

25 июля главный инсайдер мира Фабрицио Романо сообщил: «Спартак» согласовал трансфер Дэвинсона Санчеса за 12 млн евро и бонусы. Ранее агент Санчеса подтвердил факт переговоров со «Спартаком». Но в итоге переход Санчеса в «Спартак» сорвался. The Athletic писал, что на это повлияли личные сомнения защитника. У The Guardian была другая информация: что АПЛ собирается препятствовать любым переговорам «Тоттенхэма» и «Спартака».

26 июля РБК написал, что «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и вышел из переговоров. Позже агент защитника Фернандо Вильярреал заявил: «Да, действительно, это конец переговоров».

Фото: AFLO, imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Тоттенхэм Сассуоло Санчес Дэвинсон Рожерио
Комментарии (10)
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Александр-Хорев-google
1690451928
С чего вдруг Рожерио центральный защитник. Если уж беретесь писать статьи, изучайте материал.
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SLADE2019
1690453295
Оба трансфера сорвались, из-за того, что менеджеры в Спартаке фуфловые. Что на политику глаголить? С Эраковичем тоже политика? Работать надо над трансферами, причем постоянно. А у них системной работы не видно. За Медину и Бонгонду явно переплатили, в плюс это ставить нельзя.
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diamondfan
1690467599
Правильно! Нормальные люди не едут в ШЛАК команду!
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BRO_football
1690471113
Так им и надо! Пусть Спартак обратит внимание на молодёжку свою и оттуда защитников берёт!
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timon2401
1690474332
а что же о третьем умолчали?? пайку от газпрома боятся не получить))
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alefreddy
1690475269
для такой команды бездарно полагаться на три варианта надо десять глядишь и выстрелит и ценник ниже станет
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Йост
1690549245
Зачем искать, когда своя академия под боком...
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