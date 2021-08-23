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16.05.2017 20:55Промес останется в «Спартаке». На новом стадионе «Зенита» могут поменять газон. Дайджест событий дняФедун мечтает о «Спартаке» в полуфинале Лиги чемпионов. Павлюченко дисквалифицирован за слова в адрес Ари. Мората не пожал руку Зидану. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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03.04.2017 13:55Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.5
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