Главные дриблеры Европы. Азар, Веррати и другие герои, которые обводят успешнее всех

«Бомбардир» показывает шесть лучших технарей Европы и заодно аплодирует парню из «Ниццы», который опередил самых знаменитых футболистов мира.

Эден Азар («Челси»)

Азар возглавляет список дриблеров по количеству удачных обводок, но не по их проценту. Тем не менее, результат весьма высок, и он лучше, чем у других вингеров среди топ-5 лиг. В прошлом году лучше всего по этому компоненту бельгийцу удался матч стартового тура, в котором «Челси» победил «Вест Хэм» со счетом 2:1, а Азар успешно накрутил оппонента аж 9 раз. В нынешнем – также 9 раз уходил от соперника в матче с «Бернли», 10 удачных обводок было зафиксировано в игре с «Арсеналом», а игроки «Борнмута» не совладали с дриблингом Азара аж 13 раз!

Жоау Мариу («Интер»)

Обошелся чемпион Европы «интеристам» крайне дорого, но никто не может обвинить его в отсутствии старательности. Мариу одинаково голоден до игры, как с мячом, так и без него, и смотрелся здорово даже когда команда гибла при де Буре. При Пиоли португалец стал забивать и ассистировать, но и дриблинг никуда не делся. Его процент – лучший в Серии А. Таких диких цифр, как 13 обводок у Азара, у Мариу нет, он реже берется обводить, поскольку играет все время в центре поля. Поэтому в лучшем своем матче по показателю дриблинга португальский полузащитник сыграл против «Дженоа» (2:0), обведя оппонента пять раз.

Фуад Чафик («Дижон»)

«Дижон» отчаянно борется за выживание во французской Лиге 1. Если все же вылетит, марокканца наверняка оставят в элите другие клубы. Играя на позиции правого защитника, Чафик заставляет по полной программе отрабатывать левофланговых футболистов соперника – он лучший по обводкам в топ-5 лигах среди игроков обороны. Естественно, здесь тоже не стоит ждать каких-то диких цифр за матч – максимум, из того что делает Чафик , это четыре успешных обводки в игре с «Ренном» (3:0). Но если он берется обводить, у оппонента появляются колоссальные проблемы.

Мусса Дембеле («Тоттенхэм»)

Бельгиец всегда будет находиться в топе дриблеров, благодаря удивительному сочетанию элегантности и мощи. Когда игроков «Тоттенхэма» спрашивают, кто из их партнеров более одарен, имя Дембеле всплывает регулярно. Показатель 3,2 успешных обводки в среднем за игру помогает ему держаться в пятерке среди лучших дриблеров АПЛ, возглавляя список центральных полузащитников. Здесь тоже нет и не может быть гигантского количества успешных обводок за один отдельно взятый матч. Лучший показатель у Дембеле был в дерби с «Арсеналом» – 6 раз удалось обвести игроков соперника.

Марко Верратти («ПСЖ»)

Комплекция итальянца не такая, как у Дембеле, но с футбольным интеллектом полный порядок. Он точно так же способен выпутаться из сложнейших ситуаций и мгновенно оценить, когда лучше с мячом расстаться, а когда – протащить дальше или обвести чужого игрока. У Верратти нет столь гигантского показателя, как у Дембеле или Азара по количеству обводок за матч, но эффективность просто поражает. Казалось, 6 обводок в матче с «Сент-Этьеном» (1:1) – это максимум, но в игре с «Ренном» (1:0) Верратти хватило на целых восемь. И еще голевой пас на победный гол оформил.

Вильян Кипрен («Ницца»)

А вот и лидер. Слышали о таком парне? Естественно, он на слуху у тех, кто следит за чемпионатом Франции. На его счету уже 10 очков по системе «гол плюс пас» – 7 мячей и 3 ассиста. В плане игры он немного похож на Верратти, зато обводит еще лучше – 62 попытки дриблинга, а неудачных всего восемь. Вообще, с трудом нашелся матч, где Кипрен обводил соперника более четырех раз – 5 обводок в игре с «Генгамом». Но у Кипрена полным-полно и других функций в центре поля, и раз уж он берется за дело, то отобрать мяч у него очень тяжело.